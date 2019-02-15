Марселу: "Доверяю "Реалу", но если меня перестанут любить, то покину клуб"

Защитник "Реала" Марселу​ рассказал, почему может покинуть "сливочных", сообщает Diario Sport. Контракт 30-летнего бразильца с испанской командой действует конца июня 2022 года.

Напомним, что под руководством главного тренера Сантьяго Солари Марселу не всегда появляется в стартовом составе "Реала". В текущем сезоне защитник сыграл в 23 матчах за "сливочных", забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

– Я доверяю "Реалу", но если придет день, когда в клубе меня больше не будут любить, то я уйду. Да, мне будет грустно, но я уйду, – цитирует Марселу Diario Sport.

Ранее сообщалось, что бывший партнер Марселу по "Реалу", а ныне нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду​ заинтересован в приглашении бразильца в итальянскую команду.