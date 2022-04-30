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Сегодня, 20:56

Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала». Чемпионский титул этого сезона стал для защитника 24-м, выигранным в составе мадридской команды.

«Это результат работы, радости, самопожертвования и многого другого. Вот почему мы побеждали раньше.

Праздновать с фанатами — это самое лучшее. Раньше мы не могли этого сделать, но сегодня можем. Это их вечеринка. Это величайшая радость — праздновать на домашнем стадионе с лучшим клубом мира», — цитирует Марсело Marca.

Марсело шесть раз стал чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок Испании, пять раз — Суперкубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА.

Прежнее рекордное достижение принадлежало Франсиско Хенто, который выступал за «Реал» с 1953 по 1971 год и выиграл 23 трофея.

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Зенит 3
Локомотив 1
2-й тайм

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1 (-1.5)

14%

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Лидс 0
Манчестер Сити 2
2-й тайм

П2

82%

1.30

Ф2 (-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал 4
Эспаньол 0
Матч завершен

П1

18%

1.46

ТБ 2.5

29%

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20%

1.74
Марсело Виейра (Марсело)
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
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29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
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