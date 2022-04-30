Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала»

Защитник Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала». Чемпионский титул этого сезона стал для защитника 24-м, выигранным в составе мадридской команды.

«Это результат работы, радости, самопожертвования и многого другого. Вот почему мы побеждали раньше.

Праздновать с фанатами — это самое лучшее. Раньше мы не могли этого сделать, но сегодня можем. Это их вечеринка. Это величайшая радость — праздновать на домашнем стадионе с лучшим клубом мира», — цитирует Марсело Marca.

Марсело шесть раз стал чемпионом Испании, два раза выигрывал Кубок Испании, пять раз — Суперкубок Испании, четыре раза — Лигу чемпионов и три раза — Суперкубок УЕФА.

Прежнее рекордное достижение принадлежало Франсиско Хенто, который выступал за «Реал» с 1953 по 1971 год и выиграл 23 трофея.