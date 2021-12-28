Марсело готов завершить карьеру, если не продлит контракт с «Реалом»
18:28
Защитник «Реала» Марсело хочет продлить контракт с клубом, который истекает летом 2022 года. Если мадридцы не предложат ему новое соглашение, то он готов рассмотреть вариант с завершением карьеры, сообщает Marca.
33-летний Марсело занимает второе место среди иностранцев по количеству матчей за «Реал» — 533. Больше только у Карима Бензема (582).
Бразилец в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах за «Реал» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.
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