Марсело готов завершить карьеру, если не продлит контракт с «Реалом»

Защитник «Реала» Марсело хочет продлить контракт с клубом, который истекает летом 2022 года. Если мадридцы не предложат ему новое соглашение, то он готов рассмотреть вариант с завершением карьеры, сообщает Marca.

33-летний Марсело занимает второе место среди иностранцев по количеству матчей за «Реал» — 533. Больше только у Карима Бензема (582).

Бразилец в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах за «Реал» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.