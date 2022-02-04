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Сегодня, 05:34

Марселино считает заслуженной победу над «Реалом» в Кубке Испании

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Атлетика» Марселино после победы над «Реалом» в 1/4 финала Кубка Испании отметил, что команда заслужила выход в полуфинал. Единственный гол на 89-й минуте забил Алехандро Беренгер.

3&nbsp;февраля. &laquo;Атлетик&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «Атлетик» выбил «Реал» из Кубка Испании

«Мы проделали огромную работу и получили абсолютно заслуженную награду. Очень сложно выбить «Барселону» и «Реал» друг за другом, но это не выход в финал. Теперь двухматчевый полуфинал, который наверняка будет очень сложным.

Мы должны наслаждаться тем, что пережили сегодня вечером, еще одним особенным вечером, который стал волшебным благодаря необычайной работе футболистов, которых поддерживают фанаты. Возможность соревноваться с «Реалом» таким образом невероятна. Шоу было замечательным", — цитирует AS Марселино.

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
Марселино Гарсия Тораль (Марселино)
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«Реал» с 2014 года не может выйти в финал Кубка Испании
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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