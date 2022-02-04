Марселино считает заслуженной победу над «Реалом» в Кубке Испании

Главный тренер «Атлетика» Марселино после победы над «Реалом» в 1/4 финала Кубка Испании отметил, что команда заслужила выход в полуфинал. Единственный гол на 89-й минуте забил Алехандро Беренгер.

«Мы проделали огромную работу и получили абсолютно заслуженную награду. Очень сложно выбить «Барселону» и «Реал» друг за другом, но это не выход в финал. Теперь двухматчевый полуфинал, который наверняка будет очень сложным.

Мы должны наслаждаться тем, что пережили сегодня вечером, еще одним особенным вечером, который стал волшебным благодаря необычайной работе футболистов, которых поддерживают фанаты. Возможность соревноваться с «Реалом» таким образом невероятна. Шоу было замечательным", — цитирует AS Марселино.