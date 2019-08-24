Марселино подтвердил, что в руководстве «Валенсии» есть разногласия

Главный тренер «Валенсии» Марселино подтвердил, что в клубе существуют разногласия в руководстве. Это связано с конфликтом между владельцем Питером Лимом и спортивным директором Алемани.

— В команде есть неуверенность, но можно сказать наверняка, что мы по-прежнему хотим побеждать, — цитирует AS Марселино. — Ситуация не идеальная. Игрокам нужно знать о судьбе команды. Я за свою работу не боюсь, потому что все время в трудах. И буду это делать, пока не уйду.