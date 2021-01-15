Марселино назвал фантастической игру «Атлетика» в обороне против «Реала»

Главный тренер «Атлетика» Марселино остался доволен победой над «Реалом» в 1/2 финала Суперкубка Испании (2:1). По его мнению, комнада проделала фантастическую работу.

— Ощущения очень хорошие, — цитирует Marca Марселино. — Победа над «Реалом» делает тебя довольным. Игроки проделали огромную работу с точки зрения их преданности делу, и я ими очень доволен. Нам повезло, что мы избежали игры против «Атлетико», и поэтому смогли тренироваться больше.

Хотели оказать давление на «Реал» в зависимости от того, где находился мяч. Команда проделала фантастическую работу в обороне, а также проявила себя на контратаках. Нам не хватало уверенности с мячом, но мы не можем иметь все и сразу.