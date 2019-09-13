Марселино: «Меня уволили из «Валенсии» за победу в Кубке Испании»

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино назвал причину своего увольнения. 54-летний специалист был отправлен в отставку 11 сентября.

— Я абсолютно убежден, что мое увольнение напрямую связано с нашей победой в Кубке Испании, — заявил Марселино в интервью ESPN. — В течение прошлого сезона мы получали сообщения от определенных людей, что мы должны проиграть кубок и якобы сосредоточиться на играх чемпионата Испании. Но я не мог жертвовать кубком, потому что этого трофея очень хотели болельщики, игроки и тренеры.

Кто мог тогда подумать, что наша победа в итоге приведет к моей отставке? Обратите внимание: мы ни разу не получили поздравлений от руководства «Валенсии» после победы в Кубке Испании. Только с выходом в Лигу чемпионов! Представляете мое удивление?!

Марселино возглавлял «летучих мышей» с 2017 года. Новым главным тренером «Валенсии» стал Альберт Селадес.