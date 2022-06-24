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Сегодня, 10:30

«Марсель» отказался от идеи приобретения защитника Клемана Лангле

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Марсель» не заинтересован в приобретении защитника «Барселоны» Клмана Лангле, пишет журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, у французского клуба сейчас другие планы на усиление обороны, поэтому «Марсель» пока не нуждается в Лангле. Сам футболист хочет покинуть каталонцев в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что защитником также интересуется «Тоттенхэм».

Действующий контракт француза с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 14 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Лангле сыграл в 27 матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Клеман Лангле
ФК Барселона
ФК Марсель
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