Маркос Льоренте выставил на аукцион футболку, в которой сделал дубль в ворота «Ливерпуля»
Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте выставил на благотворительный аукцион футболку, в которой он играл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:2).
25-летний испанец сделал дубль в той встрече и помог мадридскому клубу пройти в четвертьфинал турнира. Вырученные с аукциона средства будут направлены на борьбу с распространением коронавируса.
? #Atl?ticosPorElMundo, ?quer?is la camiseta de @MarcosLlorente de Anfield?— Atl?tico de Madrid (@Atleti) April 11, 2020
? ?Pod?is pujar por ella y colaborar en una gran causa en favor de #CruzRojaResponde!#NuestraMejorVictoria #LoDamosTodo https://t.co/0uyZpbf56y
По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.
На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.