Маркос Льоренте выставил на аукцион футболку, в которой сделал дубль в ворота «Ливерпуля»

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте выставил на благотворительный аукцион футболку, в которой он играл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:2).

25-летний испанец сделал дубль в той встрече и помог мадридскому клубу пройти в четвертьфинал турнира. Вырученные с аукциона средства будут направлены на борьбу с распространением коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.