Льоренте: «Я хочу завершить карьеру в «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Маркос Льоренте рассказал, что всю карьеру хочет провести в мадридском клубе. В январе испанцу исполнился 31 год.

«Я хочу завершить карьеру в «Атлетико». Хочу остаться в клубе подольше и надеюсь достичь соглашения о продлении контракта. Чувствую, что меня ценят в этом клубе. Хотя не вижу себя играющим, когда мне будет больше 35 лет», — цитирует Diario Sport Льоренте.

Действующий контракт Льоренте с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. В «Атлетико» он перешел из «Реала» в 2019 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В этом сезоне защитник сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.