Льоренте: «У меня бывали в раздевалке жаркие ссоры, но они никогда не заканчивались драками»

Защитник «Атлетико» Маркос Льоренте прокомментировал информацию о драке игроков «Реала» Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени на тренировке.

«В раздевалке всегда возникают споры и конфликты. У меня бывали жаркие ссоры, но они никогда не заканчивались физическими контактами, тем более когда игрок попадал в больницу. Возможно, в других командах такое случалось», — приводит El Hormiguero слова Льоренте.

В начале мая появилась информация, что Вальверде подрался с Тчуамени на тренировке перед игрой с «Барселоной». В результате стычки уругваец получил черепно-мозговую травму. «Реал» оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

«Реал» набрал 83 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.