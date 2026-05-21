Льоренте: «У меня бывали в раздевалке жаркие ссоры, но они никогда не заканчивались драками»
Защитник «Атлетико» Маркос Льоренте прокомментировал информацию о драке игроков «Реала» Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени на тренировке.
«В раздевалке всегда возникают споры и конфликты. У меня бывали жаркие ссоры, но они никогда не заканчивались физическими контактами, тем более когда игрок попадал в больницу. Возможно, в других командах такое случалось», — приводит El Hormiguero слова Льоренте.
В начале мая появилась информация, что Вальверде подрался с Тчуамени на тренировке перед игрой с «Барселоной». В результате стычки уругваец получил черепно-мозговую травму. «Реал» оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.
«Реал» набрал 83 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
2
|Алавес
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
3
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|7-0
|6
|
4
|Реал
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
5
|Севилья
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
6
|Бетис
|3
|2
|0
|1
|4-5
|6
|
7
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|Леванте
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
9
|Расинг
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
10
|Реал Сосьедад
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
11
|Хетафе
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
12
|Эспаньол
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|
13
|Депортиво
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|
14
|Вильярреал
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|
15
|Сельта
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Валенсия
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Р. Вальекано
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
18
|Малага
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
19
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
20
|Атлетик
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|28.08
|20:00
|Расинг – Эльче
|3 : 2
|28.08
|22:30
|Алавес – Вильярреал
|1 : 0
|29.08
|18:00
|Леванте – Бетис
|5 : 2
|29.08
|20:00
|Реал Сосьедад – Эспаньол
|2 : 1
|29.08
|22:30
|Севилья – Атлетико
|1 : 3
|30.08
|18:00
|Реал – Малага
|- : -
|30.08
|20:30
|Депортиво – Валенсия
|- : -
|30.08
|22:30
|Сельта – Атлетик
|- : -
|31.08
|20:30
|Осасуна – Хетафе
|- : -
|31.08
|22:30
|Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|3
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|3
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|П
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|2
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|2
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|1
|1
|0
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|2
|1
|0