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Льоренте: «У меня бывали в раздевалке жаркие ссоры, но они никогда не заканчивались драками»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Атлетико» Маркос Льоренте прокомментировал информацию о драке игроков «Реала» Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени на тренировке.

«В раздевалке всегда возникают споры и конфликты. У меня бывали жаркие ссоры, но они никогда не заканчивались физическими контактами, тем более когда игрок попадал в больницу. Возможно, в других командах такое случалось», — приводит El Hormiguero слова Льоренте.

В начале мая появилась информация, что Вальверде подрался с Тчуамени на тренировке перед игрой с «Барселоной». В результате стычки уругваец получил черепно-мозговую травму. «Реал» оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

«Реал» набрал 83 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Федерико Вальверде и&nbsp;Орельен Тчуамени.Самая дорогая стычка? Вальверде и Тчуамени заплатят по 500 тысяч евро за драку на тренировке
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Маркос Льоренте
Орельен Тчуамени
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
Федерико Вальверде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 3 2 1 0 7-3 7
2
 Алавес 3 2 1 0 5-1 7
3
 Барселона 2 2 0 0 7-0 6
4
 Реал 2 2 0 0 6-2 6
5
 Севилья 3 2 0 1 6-5 6
6
 Бетис 3 2 0 1 4-5 6
7
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
8
 Леванте 3 1 1 1 5-5 4
9
 Расинг 3 1 1 1 5-5 4
10
 Реал Сосьедад 3 1 0 2 3-6 3
11
 Хетафе 2 1 0 1 1-3 3
12
 Эспаньол 3 1 0 2 5-4 3
13
 Депортиво 2 0 2 0 2-2 2
14
 Вильярреал 3 0 2 1 4-5 2
15
 Сельта 2 0 1 1 1-2 1
16
 Валенсия 2 0 1 1 0-1 1
17
 Р. Вальекано 2 0 1 1 2-3 1
18
 Малага 2 0 1 1 1-3 1
19
 Эльче 3 0 1 2 3-9 1
20
 Атлетик 2 0 0 2 1-5 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.08 20:00 Расинг – Эльче 3 : 2
28.08 22:30 Алавес – Вильярреал 1 : 0
29.08 18:00 Леванте – Бетис 5 : 2
29.08 20:00 Реал Сосьедад – Эспаньол 2 : 1
29.08 22:30 Севилья – Атлетико 1 : 3
30.08 18:00 Реал – Малага - : -
30.08 20:30 Депортиво – Валенсия - : -
30.08 22:30 Сельта – Атлетик - : -
31.08 20:30 Осасуна – Хетафе - : -
31.08 22:30 Барселона – Р. Вальекано - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 3
Фермин Лопес
Фермин Лопес

Барселона

 3
Рафинья
Рафинья

Барселона

 3
П
Джуд Беллингем
Джуд Беллингем

Реал

 2
Энтони Гордон
Энтони Гордон

Барселона

 2
Хави Эрнандес
Хави Эрнандес

Эспаньол

 2
И К Ж
Юри Берчиче
Юри Берчиче

Атлетик

 1 1 0
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Маркос Алонсо
Маркос Алонсо

Сельта

 2 1 0
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