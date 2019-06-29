Маркос Льоренте: "Без колебаний перешел из "Реала" в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Маркос Льоренте признался, что главный тренер команды Диего Симеоне вселяет в него уверенность. По его словам, он без колебаний сменил команду.

– Для меня было очевидно, что я хочу стать частью амбициозного проекта, где мне будут доверять и дадут уверенности, – цитирует Marca Льоренте. – В "Атлетико" у меня будет и то, и другое. Диего Симеоне? Мало что могу сказать, но он тренер с характером победителя и способностью передавать его своим игрокам. Счастлив, что Симеоне заинтересовался мной. Меня привлекло это и клубный проект, поэтому я без колебаний перешел.

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