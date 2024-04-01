Маркос Алонсо покинет «Барселону» в конце сезона

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо покинет клуб в конце сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны договорились не продлевать соглашение, которое истекает 30 июня 2024 года.

В этом сезоне 33-летний испанец провел за каталонцев 7 матчей. Всего Алонсо сыграл за «Барселону» в 44 играх и забил 3 гола.