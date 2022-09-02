Маркос Алонсо подписал контракт с «Барселоной» на год

Защитник Маркос Алонсо подписал контракт с «Барселоной» на один год, сообщает сайт клуба.

В соглашении 31-летнего испанца с сине-гранатовыми прописаны отступные в размере 50 миллионов евро.

Накануне «Челси» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником.

Алонсо является чемпионом Англии, а также обладателем трофеев за победу в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.