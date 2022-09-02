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Сегодня, 22:14

Маркос Алонсо подписал контракт с «Барселоной» на год

Иван Шитик
Корреспондент
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Маркос Алонсо.
Фото Twitter

Защитник Маркос Алонсо подписал контракт с «Барселоной» на один год, сообщает сайт клуба.

В соглашении 31-летнего испанца с сине-гранатовыми прописаны отступные в размере 50 миллионов евро.

Накануне «Челси» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником.

Алонсо является чемпионом Англии, а также обладателем трофеев за победу в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Маркос Алонсо
ФК Барселона
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 Бетис 3 3 0 0 6-1 9
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 Барселона 3 2 1 0 8-1 7
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 Атлетик 3 2 1 0 5-0 7
5
 Вильярреал 3 2 1 0 5-0 7
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
7
 Атлетико 3 2 0 1 4-2 6
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 Р. Сосьедад 3 2 0 1 3-4 6
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 Мальорка 3 1 1 1 3-2 4
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 Р. Вальекано 3 1 1 1 2-2 4
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 Кадис 3 0 0 3 0-7 0
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 - : -
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 - : -
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Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 - : -
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 - : -
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Барселона

 4
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

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Яго Аспас

Сельта

 3
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Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Барселона

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И К Ж
Фабрисио Анхилери

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Хетафе

 2 1 1
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Валенсия

 2 1 1
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Бетис

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