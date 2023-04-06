Алонсо — о поражении от «Реала»: «Неприятный момент»
Хавбек «Барселоны» Маркос Алонсо рассказал, что думает о поражении каталонцев полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом» (0:4).
«Это неприятный момент для нас, но мы должны быстро изменить свое отношение к произошедшему и думать о следующем матче в чемпионате», — заявил футболист пресс-службе команды.
Победу мадридцам принес гол Винисиуса и хет-трик Карима Бензема.
В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной». Матч состоится 6 мая.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|27
|23
|2
|2
|53-9
|71
|
2
|Реал
|27
|18
|5
|4
|57-21
|59
|
3
|Атлетико
|27
|16
|6
|5
|43-19
|54
|
4
|Р. Сосьедад
|27
|14
|6
|7
|35-26
|48
|
5
|Бетис
|27
|13
|6
|8
|34-27
|45
|
6
|Вильярреал
|27
|13
|5
|9
|34-24
|44
|
7
|Атлетик
|27
|10
|7
|10
|36-28
|37
|
8
|Р. Вальекано
|27
|9
|10
|8
|32-31
|37
|
9
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|22-27
|35
|
10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|34-37
|35
|
11
|Жирона
|27
|9
|7
|11
|42-42
|34
|
12
|Мальорка
|27
|9
|6
|12
|22-27
|33
|
13
|Севилья
|27
|8
|7
|12
|31-42
|31
|
14
|Хетафе
|27
|7
|9
|11
|27-34
|30
|
15
|Кадис
|27
|6
|10
|11
|21-40
|28
|
16
|Вальядолид
|27
|8
|4
|15
|20-44
|28
|
17
|Альмерия
|27
|7
|6
|14
|32-47
|27
|
18
|Валенсия
|27
|7
|6
|14
|29-32
|27
|
19
|Эспаньол
|27
|6
|9
|12
|33-44
|27
|
20
|Эльче
|27
|2
|7
|18
|19-55
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.04
|22:00
|
Севилья – Сельта
|- : -
|8.04
|15:00
|
Осасуна – Эльче
|- : -
|8.04
|17:15
|
Эспаньол – Атлетик
|- : -
|8.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|8.04
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|9.04
|15:00
|
Вальядолид – Мальорка
|- : -
|9.04
|17:15
|
Бетис – Кадис
|- : -
|9.04
|19:30
|
Альмерия – Валенсия
|- : -
|9.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|10.04
|22:00
|
Барселона – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Родригу
Реал
|9
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|9
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|18
|3
|2
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|15
|3
|1
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|19
|2
|3
Новости