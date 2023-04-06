Алонсо — о поражении от «Реала»: «Неприятный момент»

Хавбек «Барселоны» Маркос Алонсо рассказал, что думает о поражении каталонцев полуфинальном матче Кубка Испании с «Реалом» (0:4).

«Это неприятный момент для нас, но мы должны быстро изменить свое отношение к произошедшему и думать о следующем матче в чемпионате», — заявил футболист пресс-службе команды.

Победу мадридцам принес гол Винисиуса и хет-трик Карима Бензема.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной». Матч состоится 6 мая.