Асенсио: «Мбаппе очень скромный, трудолюбивый, спокойный и замечательный человек»

Полузащитник «Астон Виллы» Марко назвал нападающего «Реала» Килиан Мбаппе скромным и трудолюбивым.

«Мбаппе очень скромный, трудолюбивый, спокойный и замечательный человек. У него отличное чувство юмора и очень позитивный настрой в любой ситуации», — приводит слова Асенсио Madrid Xtra.

Мбаппе и Асенсио вместе играли в «ПСЖ». В составе парижан они выиграли чемпионат Франции-2023/24, Кубок страны (2023/24) и Суперкубок (2023).