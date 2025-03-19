Асенсио: «Мбаппе очень скромный, трудолюбивый, спокойный и замечательный человек»
Полузащитник «Астон Виллы» Марко назвал нападающего «Реала» Килиан Мбаппе скромным и трудолюбивым.
«Мбаппе очень скромный, трудолюбивый, спокойный и замечательный человек. У него отличное чувство юмора и очень позитивный настрой в любой ситуации», — приводит слова Асенсио Madrid Xtra.
Мбаппе и Асенсио вместе играли в «ПСЖ». В составе парижан они выиграли чемпионат Франции-2023/24, Кубок страны (2023/24) и Суперкубок (2023).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
2
|Реал
|7
|6
|0
|1
|16-8
|18
|
3
|Вильярреал
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10-6
|13
|
5
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
6
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
7
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
8
|Хетафе
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
9
|Атлетик
|7
|3
|1
|3
|7-8
|10
|
10
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
11
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6-7
|8
|
12
|Валенсия
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|5-7
|7
|
14
|Овьедо
|7
|2
|0
|5
|4-12
|6
|
15
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
16
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
17
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
18
|Мальорка
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|
19
|Леванте
|7
|1
|2
|4
|11-14
|5
|
20
|Жирона
|7
|0
|3
|4
|3-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|- : -
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|- : -
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|8
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|П
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|
|
Луис Милья
Хетафе
|4
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|5
|1
|2
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2
Новости