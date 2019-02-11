Марк-Андре тер Штеген: "Всегда стараюсь изо всех сил"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген​ прокомментировал нулевой ничейный результат в игре 24-го тура чемпионата Испании против "Атлетика"​ (0:0), сообщает Marca.

– Возможно, мы устали из-за плотного графика игр. Теперь можем отдохнуть несколько дней. Вообще февраль – очень напряженный в плане загруженности месяц, много матчей.

После небольшого перерыва мы должны сосредоточиться на том, чтобы прибавить в игре. Нам всегда есть что улучшать. Сейчас следует подумать о том, что пошло не так и как это исправить.

Не уверен, что сегодня я был лучшим игроком команды, но я всегда стараюсь изо всех сил. Мы хорошо сыграли в обороне, – цитирует тер Штегена Marca.

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