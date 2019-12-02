Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу над «Атлетико» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил Лионель Месси.

— Все были на высоте — Месси забил, а я сыграл на ноль, — цитирует немца Marca. — Этого мы хотели больше всего. Защищались, когда это было необходимо, и боролись до конца, чтобы обеспечить победу. Всегда стараемся защищаться как можно лучше, но все равно у соперника периодически будут шансы. Мы справились с ранним давлением. Это было трудно для нас.

Надеюсь, что Месси выиграет «Золотой мяч».

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