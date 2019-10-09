Марк-Андре тер Штеген: «Хорошо, что Адурис завершает карьеру»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген признался, что не очень любит играть против нападающего «Атлетика» Арица Адуриса.

— Один из самых неудобных нападающих для меня — Ариц Адурис, он регулярно мне забивает, — цитирует As 27-летнего немца. — Хорошо, что он завершает карьеру, и я смогу вздохнуть спокойно. У меня с ним остался еще один матч в чемпионате Испании, надеюсь, он не забьет.

«Атлетик» и «Барселона» встречались между собой в текущем сезоне в матче 1-го тура чемпионата Испании. Единственный гол на 89-й минуте забил именно 38-летний Адурис, который объявил, что завершит карьеру после этого сезона.