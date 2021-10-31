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Мариано Диас сломал нос в первом матче за «Реал» в нынешнем сезоне

11:58
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Нападающий «Реала» Мариано Диас сообщил, что получил перелом носа в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (2:1).

«Я очень рад, что наконец впервые сыграл в этом сезоне, доволен победой команды, но, к сожалению, я сломал нос из-за неудачного столкновения. Мне потребуется операция. Это еще одно препятствие на пути, еще одна причина продолжать бороться», — написал у себя в Instagram Диас.

Публикация от Mariano Di`az (@marianodiazmejia)

Отметим, что матч с «Эльче» стал для 28-летнего Диаса первым в сезоне-2021/22, до этого он пропустил 13 игр «сливочных» во всех турнирах нынешнего сезона. Форвард стал автором результативной передачи в игре с «Эльче» и провел на поле все 90 минут.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Иван Торопцев все материалы автора

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