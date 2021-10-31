Мариано Диас сломал нос в первом матче за «Реал» в нынешнем сезоне
Нападающий «Реала» Мариано Диас сообщил, что получил перелом носа в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (2:1).
«Я очень рад, что наконец впервые сыграл в этом сезоне, доволен победой команды, но, к сожалению, я сломал нос из-за неудачного столкновения. Мне потребуется операция. Это еще одно препятствие на пути, еще одна причина продолжать бороться», — написал у себя в Instagram Диас.
Отметим, что матч с «Эльче» стал для 28-летнего Диаса первым в сезоне-2021/22, до этого он пропустил 13 игр «сливочных» во всех турнирах нынешнего сезона. Форвард стал автором результативной передачи в игре с «Эльче» и провел на поле все 90 минут.
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