Мариано Диас сломал нос в первом матче за «Реал» в нынешнем сезоне

Нападающий «Реала» Мариано Диас сообщил, что получил перелом носа в матче 12-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (2:1).

«Я очень рад, что наконец впервые сыграл в этом сезоне, доволен победой команды, но, к сожалению, я сломал нос из-за неудачного столкновения. Мне потребуется операция. Это еще одно препятствие на пути, еще одна причина продолжать бороться», — написал у себя в Instagram Диас.

Отметим, что матч с «Эльче» стал для 28-летнего Диаса первым в сезоне-2021/22, до этого он пропустил 13 игр «сливочных» во всех турнирах нынешнего сезона. Форвард стал автором результативной передачи в игре с «Эльче» и провел на поле все 90 минут.