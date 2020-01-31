Marca вспомнила видео, как Смолов трет морковь в рот Бузовой

Испанская газета Marca разобрала игровую карьеру и личную жизнь форварда «Локомотива» Федора Смолова, который проведет остаток сезона в «Сельте».

Издание вспомнило выступление российского форварда в составе сборной на чемпионате мира-2018 и девушек, с которыми он встречался.

Также Marca опубликовала ролик из юмористической передачи на Youtube, в котором Смолов тер морковь в рот певицы Ольги Бузовой.