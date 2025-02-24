Marca: Куртуа вернется в сборную Бельгии в марте

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа проведет первый матч после возвращения в сборную Бельгии в марте, сообщает Marca.

По данным источника, новый главный тренер национальной команды Руди Гарсия вызовет голкипера на ближайшие матчи Лиги наций. Бельгия сыграет с Украиной в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе турнира — 20 и 23 марта.

Летом 2024 года Куртуа сообщил, что приостановил карьеру в сборной из-за конфликта с Тедеско. В январе этого года специалиста уволили из сборной Бельгии.

В январе Куртуа заявил, что готов вернуться в сборную.