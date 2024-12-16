Marca: Винисиусу грозит наказание за неуважительный жест в адрес фанатов «Райо Вальекано»

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании рассмотрит скандальный эпизод с участием вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в матче 17-го тура ла лиги с «Райо Вальекано», сообщает Marca.

Игра прошла в субботу, 14 декабря, и завершилась ничьей со счетом 3:3. По окончании матча футболист, услышав недовольные выкрики фанатов команды соперника, показал им демонстративный жест, намекающий на вылет в сегунду.

По информации источника, представители ла лиги направили письмо в дисциплинарный комитет с просьбой рассмотреть как поведение Винисиуса, так и выкрики болельщиков «Райо».

«Реал» с 37 очками занимает третье место в чемпионате Испании. «Райо Вальекано» набрал 20 баллов и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.