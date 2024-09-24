Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 01:50

Marca: Винисиус получит «Золотой мяч»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Винисиус.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Винисиус получит награду «Золотой мяч», утверждает издание Marca.

По данным источника, 24-летний бразилец будет признан лучшим футболистом мира по итогам сезона-2023/24.

В минувшем сезоне форвард забил 24 гола и сделал 11 результативных передач в 39 матчах за «Реал» во всех турнирах. Вместе с «Королевским клубом» футболист выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в Париже в театре «Шатле».

Лионель Месси с &laquo;Золотым мячом&raquo; в&nbsp;2023 году. Месси НЕ выиграет «Золотой мяч»: его и Криштиану нет в топ-30 номинантов. А кто в списке?

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
Читайте также
Родри рискует пропустить остаток сезона из-за разрыва связок
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
У СКА мощный новичок с тяжелым характером. От Деанджело избавлялись за драку с русским вратарем
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Niletto появился в новой серии «Простоквашино»
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2024: все номинанты на награды лучшим в сезоне
Родри: «Для меня было бы мечтой выиграть «Золотой мяч»
Роналду назвал претендентов на «Золотой мяч» в ближайшие годы
Месси НЕ выиграет «Золотой мяч»: его и Криштиану нет в топ-30 номинантов. А кто в списке?
Месси и Роналду не вошли в список номинантов на «Золотой мяч» впервые с 2003 года
Винисиус, Мбаппе, Родри и Беллингем номинированы на «Золотой мяч», Месси и Роналду - нет
France Football назвал список номинантов на премию лучшему тренеру-2024
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 6 6 0 0 22-5 18
2
 Реал 6 4 2 0 13-3 14
3
 Атлетик 7 4 1 2 11-7 13
4
 Атлетико 6 3 3 0 10-3 12
5
 Вильярреал 6 3 2 1 12-13 11
6
 Мальорка 7 3 2 2 6-5 11
7
 Алавес 6 3 1 2 9-7 10
8
 Осасуна 6 3 1 2 8-11 10
9
 Сельта 6 3 0 3 14-13 9
10
 Р. Вальекано 6 2 2 2 8-7 8
11
 Бетис 6 2 2 2 6-6 8
12
 Жирона 6 2 1 3 8-10 7
13
 Эспаньол 6 2 1 3 6-9 7
14
 Леганес 7 1 3 3 4-8 6
15
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 3-7 5
16
 Вальядолид 6 1 2 3 2-13 5
17
 Севилья 6 1 2 3 5-8 5
18
 Хетафе 6 0 4 2 3-5 4
19
 Валенсия 6 1 1 4 5-10 4
20
 Лас-Пальмас 6 0 2 4 7-12 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.09 22:00
Алавес – Севилья
 2 : 1
21.09 15:00
Вальядолид – Р. Сосьедад
 0 : 0
21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 2 : 1
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 2 : 0
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 4 : 1
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 1 : 1
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
 3 : 1
22.09 19:30
Вильярреал – Барселона
 1 : 5
22.09 22:00
Р. Вальекано – Атлетико
 1 : 1
23.09 22:00
Бетис – Мальорка
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 4
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 5
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 3
Иньяки Уильямс

Иньяки Уильямс

Атлетик

 3
И К Ж
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 4 1 2
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 3 1 1
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

 3 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости