Marca: в Гранаде произошла стрельба во время детского футбольного матча

В Гранаде неизвестный открыл стрельбу на трибунах во время детского футбольного матча, сообщает Marca.

По данным источника, два человека госпитализированы с ранениями. Полиция продолжает поиски преступника, которому удалось скрыться.

Стрельба произошла во время матча между командами в возрасте от 8 до 9 лет. Дети после начала выстрелов спрятались в подтрибунное помещение.