Marca: в ближайшие часы Месси подпишет контракт с «Барселоной»
19:33
Нападающий Лионель Месси подпишет контракт с «Барселоной», сообщает 4 августа Marca.
По данным источника, стороны достигли соглашения. В клубе уверены, что в ближайшие часы контракт будет подписан, после чего об этом будет объявлено официально. Предыдущий контракт игрока с «Барсой» истек. Сейчас он является свободным агентом.
Ранее сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан на пять лет. Футболист согласился пойти на понижение зарплаты на 50 процентов.
В прошедшем сезоне 34-летний аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.
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