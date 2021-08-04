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Marca: в ближайшие часы Месси подпишет контракт с «Барселоной»

19:33
Лионель Месси. Фото EFE
Лионель Месси. Фото EFE
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Нападающий Лионель Месси подпишет контракт с «Барселоной», сообщает 4 августа Marca.

По данным источника, стороны достигли соглашения. В клубе уверены, что в ближайшие часы контракт будет подписан, после чего об этом будет объявлено официально. Предыдущий контракт игрока с «Барсой» истек. Сейчас он является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что контракт игрока будет рассчитан на пять лет. Футболист согласился пойти на понижение зарплаты на 50 процентов.

В прошедшем сезоне 34-летний аргентинец провел 47 матчей за команду, в которых забил 38 мячей и сделал 14 результативных передач.

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Евгений Петров все материалы автора

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