Marca: в «Барселоне» узнали о желании Месси уйти еще месяц назад

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси еще в июле говорил руководству, что собирается покинуть клуб, утверждает Marca.

Все контакты были неформальными, и для отъезда капитана требовался официальный и юридический документ, поэтому его адвокаты прислали бюрофакс лишь в прошлый вторник.

Накануне представители аргентинца направили в клуб запрос о встрече с целью согласовать условия ухода. Но за 24 часа клуб не дал какого-либо ответа. Они собрались бы на встречу только ради продления контракта, не касательно ухода.