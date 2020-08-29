Marca: в «Барселоне» узнали о желании Месси уйти еще месяц назад
14:58
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси еще в июле говорил руководству, что собирается покинуть клуб, утверждает Marca.
Все контакты были неформальными, и для отъезда капитана требовался официальный и юридический документ, поэтому его адвокаты прислали бюрофакс лишь в прошлый вторник.
Накануне представители аргентинца направили в клуб запрос о встрече с целью согласовать условия ухода. Но за 24 часа клуб не дал какого-либо ответа. Они собрались бы на встречу только ради продления контракта, не касательно ухода.
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