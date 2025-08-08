Marca: УЕФА оштрафовал Ямаля и Левандовски за нарушение антидопинговых правил
Нападающие «Барселоны» Ламин Ямаль и Роберт Левандовски оштрафованы УЕФА на 5 тысяч евро за нарушение антидопинговых правил после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Интером», сообщает Marca.
Игра команд прошла 6 мая и завершилась победой итальянского клуба в дополнительное время со счетом 4:3. Отмечается, что Ямаль и Левандовски не пришли на контрольно-пропускной пункт сразу после матча, таким образом не выполнив требования антидопингового контроля.
«Барселона» уступила «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов-2024/25 по сумме двух встреч (6-7). Команда из Милана не смогла завоевать трофей, разгромно проиграв в решающем матче «ПСЖ» (0:5).
Новости