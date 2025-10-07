Marca: следующие три матча решат будущее тренера Франсиско в «Реал Сосьедад»

Ближайшие три матча станут определяющими для будущего главного тренера «Реал Сосьедад» Серхио Франсиско, сообщает Marca.

По данным источника, в случае неудовлетворительных результатов в этих играх 46-летнего испанца могут уволить.

Франсиско работает в главной команде «Реал Сосьедад» с июля 2025 года. Под его руководством команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела пять поражений. Она занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав в восьми матчах пять очков.

«Реал Сосьедад» 19 октября сыграет с «Сельтой» на выезде, 24 октября — дома с «Севильей» и 29 октября — в гостях с «Неыгрейрой».