Marca: руководство «Реала» поддерживает Алонсо

Руководство «Реала» выразило доверие и поддержку главному тренеру Хаби Алонсо, сообщает Marca.

По данным источника, специалиста считают ключевой фигурой проекта и ставят его авторитет выше любого из игроков. Отмечается, что в клубе не беспокоятся по поводу обстановки вокруг команды, в том числе из-за поведения Винисиуса Жуниора.

Ранее The Athletic заявил, что бразильский форвард не планирует продлевать соглашение из-за сложных отношений с Алонсо.

«Реал» после 13 туров чемпионата Испании набрал 32 очка и лидирует в таблице. Мадридцы опережают идущую второй «Барселону» на одно очко.

В последних двух матчах Ла лиги «сливочные» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и «Эльче» (2:2). В 14-м туре «Реал» сыграет в гостях с «Жироной» 30 ноября.