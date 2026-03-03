Marca: Родриго пропустит остаток сезона и ЧМ-2026 из-за разрыва крестообразной связки

Полузащитник «Реала» Родриго выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщает Marca.

По информации источника, 25-летний бразилец утром 3 марта прошел медицинское обследование, по результатам которого подтвердился разрыв крестообразной связки. Ожидается, что Родриго не сумеет сыграть на чемпионате мира-2026.

Родриго получил повреждение в матче против «Хетафе» (0:1) в 26-м туре испанской Ла лиги.

В этом сезоне футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 голевых передач.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max