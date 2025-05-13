Marca: Родриго не сыграл в матче с «Барселоной» из-за желания покинуть «Реал»

Форвард «Реала» Родриго хочет покинуть клуб, сообщает Marca.

По информации источника, 24-летний бразилец выразил нежелание выходить на поле в матче против «Барселоны» (3:4) в 35-м туре испанской ла лиги. Футболист остался разочарован из-за замены после первого тайма в матче с каталонцами в финале Кубка Испании. Сообщается, что он задумывается об уходе из клуба.

Родриго перешел в «Реал» из «Сантоса» летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.