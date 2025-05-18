Marca: «Реал» разочарован игрой Беллингема в текущем сезоне

Руководство «Реала» разочаровано игрой полузащитника Джуда Беллингема в текущем сезоне и хотело бы видеть его возвращение на прежний уровень, сообщает Marca.

Главный тренер команды Карло Анчелотти несколько недель назад поговорил с Беллингемом, чтобы выяснить, не возникли ли у игрока проблемы вне футбола. Ожидания «Реала» от 21-летнего хавбека были высокими: предполагалось, что он укрепит свои лидерские позиции в команде, однако этого не случилось.

В текущем сезоне Беллингем сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 180 миллионов евро.