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13 апреля, 10:18

Marca: «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Ливерпуля» Макаллистеру

Алина Савинова
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«Реал» заинтересован в полузащитнике «Ливерпуля» Алексисе Макаллистере, сообщает Marca.

Как отмечает источник, в мадридском клубе считают, что 26-летний аргентинец подходит команде по своим качествам. В настоящее время «сливочные» изучают целесообразность потенциального трансфера игрока.

Ранее Макаллистер признавался, что хотел бы однажды поиграть в ла лиге.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 44 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив шесть голов и сделав четыре результативные передачи. Его контракт с красными рассчитан до лета 2028 года.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Алексис Макаллистер
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 31 22 4 5 84-29 70
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 31 18 9 4 53-26 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 30 14 9 7 53-40 51
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Сельта 31 12 7 12 44-45 43
8
 Мальорка 31 12 7 12 31-37 43
9
 Р. Сосьедад 31 12 5 14 30-34 41
10
 Р. Вальекано 31 10 10 11 34-38 40
11
 Хетафе 31 10 9 12 31-28 39
12
 Осасуна 31 8 14 9 36-44 38
13
 Валенсия 31 9 10 12 35-47 37
14
 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
15
 Эспаньол 30 9 8 13 33-40 35
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
18
 Лас-Пальмас 31 7 8 16 37-52 29
19
 Леганес 31 6 10 15 29-48 28
20
 Вальядолид 31 4 4 23 21-73 16
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Эспаньол – Хетафе
 - : -
19.04 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
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19.04 17:15
Барселона – Сельта
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19.04 19:30
Мальорка – Леганес
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19.04 22:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 - : -
20.04 15:00
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Реал

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Ламин Ямаль

Барселона

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Рафинья

Рафинья

Барселона

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Джуд Беллингем

Реал

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Марио Мартин

Вальядолид

 25 2 5
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Ведат Муричи

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