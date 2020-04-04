Marca: «Реал» продлил контракт с Ашрафом Хакими до 2023 года

«Реал» уже продлил контракт с защитником Ашрафом Хакими, сообщает Marca. Указано, что новое соглашение действует до 2023 года.

Ранее другое испанское издание AS сообщило, что вопрос о продлении контракта пока отложен. Футболист выступает за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Предыдущий контракт истекал летом 2020 года.

21-летний марокканец в текущем сезоне провел 37 матчей за «Боруссию» и забил семь мячей при десяти голевых передачах.