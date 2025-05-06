Футбол
6 мая, 21:27

Marca: «Реал» объявит об отставке Анчелотти после матча с «Барселоной» 11 мая

Руслан Минаев
Карло Анчелотти.
Фото Reuters

«Реал» сделает заявление об отставке главного тренера Карло Анчелотти после матча с «Барселоной», сообщает Marca. Игра 35-го тура ла лиги состоится 11 мая.

Решение об отставке до завершения сезона связано с подписанием специалистом контракта с Бразильской конфедерацией футбола. В организации хотят заключить договор с Анчелотти к 18 мая. В этот день станет известен состав сборной Бразилии на июньские матчи квалификации ЧМ-2026 с Парагваем и Эквадором.

Карло Анчелотти.Анчелотти не нужны миллионы из Саудовской Аравии. Сборная Бразилии — лучший вариант прямо сейчас

«Реал» после 34 туров занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. Также команда проиграла «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги чемпионов и потерпела поражение от «Барселоны» в финале Кубка Испании.

Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
  • Александр Солодовников

    У меня нет ни малейшего сомнения, что это великий тренер, и на следующем чемпионате мира у сборной Бразилии будут очень большие шансы на чемпионство.....

    09.05.2025

    • Рафинья назвал Родриго самым недооцененным игроком «Реала»

    Болельщики «Вальядолида» раскритиковали Роналдо, который был замечен пьяным в Мадриде
