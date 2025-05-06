Marca: «Реал» объявит об отставке Анчелотти после матча с «Барселоной» 11 мая

«Реал» сделает заявление об отставке главного тренера Карло Анчелотти после матча с «Барселоной», сообщает Marca. Игра 35-го тура ла лиги состоится 11 мая.

Решение об отставке до завершения сезона связано с подписанием специалистом контракта с Бразильской конфедерацией футбола. В организации хотят заключить договор с Анчелотти к 18 мая. В этот день станет известен состав сборной Бразилии на июньские матчи квалификации ЧМ-2026 с Парагваем и Эквадором.

«Реал» после 34 туров занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 очка. Также команда проиграла «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги чемпионов и потерпела поражение от «Барселоны» в финале Кубка Испании.