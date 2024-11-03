Marca: «Реал» и Винисиус обсудят продление контракта через несколько недель

Руководство «Реала» в скором времени планирует обсудить продление контракта с нападающим Винисиусом Жуниором, сообщает Marca.

По информации источника, переговоры должны состояться через несколько недель. Отмечается, что в мадридском клубе готовы «выложить все карты на стол», но руководить процессом будет сам игрок.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Соглашение 24-летнего футболиста со «сливочными» рассчитано до лета 2027-го.

Ранее появилась информация, что правительственная делегация Саудовской Аравии в последние недели обсуждала с окружением Винисиуса условия возможного перехода игрока в саудовский чемпионат. Бразильцу представили амбициозный проект и предложили четырехлетний контракт с «Аль-Хилялем».