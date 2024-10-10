Marca: Рауль покинет пост главного тренера молодежной команды «Реала»

Главный тренер молодежной команды «Реала» Рауль в конце сезона покинет свой пост, сообщает Marca.

По данным источника, его заменит бывший защитник мадридского клуба Альваро Арбелоа, который на данный момент работает с игроками в возрасте до 19 лет. Рауль займет другую должность в клубе. Отмечается, что он может занять место в тренерском штабе Карло Анчелотти.

Рауль руководит молодежной командой «Реала» с 2019 года. В качестве игрока он выступал за взрослую команду сливочных с 1994 по 2010 год.