Marca: Рауль покинет пост главного тренера молодежной команды «Реала»
Главный тренер молодежной команды «Реала» Рауль в конце сезона покинет свой пост, сообщает Marca.
По данным источника, его заменит бывший защитник мадридского клуба Альваро Арбелоа, который на данный момент работает с игроками в возрасте до 19 лет. Рауль займет другую должность в клубе. Отмечается, что он может занять место в тренерском штабе Карло Анчелотти.
Рауль руководит молодежной командой «Реала» с 2019 года. В качестве игрока он выступал за взрослую команду сливочных с 1994 по 2010 год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Атлетико
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|
4
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|
11
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
12
|Бетис
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
13
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
14
|Алавес
|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|
15
|Р. Сосьедад
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|
16
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|- : -
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|- : -
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|6
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1
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