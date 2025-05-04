Футбол
4 мая, 12:36

Marca: Клопп сожалеет, что отказал «Реалу»

Руслан Минаев

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сожалеет, что отказал «Реалу», сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб уже достиг соглашения с Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».

Ранее сообщалось, что в марте «Реал» не смог убедить Клоппа возглавить клуб после возможного ухода Карло Анчелотти.

57-летний Клопп тренировал «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год. До этого немец работал в дортмундской «Боруссии» с 2008 по 2015 год.

ФК Реал
Юрген Клопп
  • андрей андреев

    согласен

    04.05.2025

  • arno11

    Говорят Клоппу предложили возглавить Париж, но не тот, который мы все знаем и который сейчас сражается за ЛЧ, а какой-то другой. Его не было в в первом французском дивизионе лет под 50 а сейчас вернулся с деньгами. Такому человеку как Клопп такая работа наверняка ближе к сердцу.

    04.05.2025

  • arno11

    Понимаю, что вы имеете ввиду но думаю, можно назвать несколько других имен также. Например я не могу представить, чтобы Реал возглавил Гвардиола и очень трудно представляю, чтобы Симеоне.

    04.05.2025

  • Berkut-7

    Мадридская газета всегда будет зад лизать Реалу и рассказывать испанскому читателю, как все в мире страдают от того , что Реал не возглавляют , интересно Клопп вообще знает , что он сейчас страдать должен накрывшись пледом у окна .

    04.05.2025

  • андрей андреев

    отказать реалу мог только клоп.

    04.05.2025

    «Реал» — «Сельта»: онлайн-трансляция матча ла лиги
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
    3
    		 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
    9
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    10
    		 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
    11
    		 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
    12
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    13
    		 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
    14
    		 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
    15
    		 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
    16
    		 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
    17
    		 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
    18
    		 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
    19
    		 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
    20
    		 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
