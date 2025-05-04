Marca: Клопп сожалеет, что отказал «Реалу»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сожалеет, что отказал «Реалу», сообщает Marca.

По данным источника, мадридский клуб уже достиг соглашения с Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».

Ранее сообщалось, что в марте «Реал» не смог убедить Клоппа возглавить клуб после возможного ухода Карло Анчелотти.

57-летний Клопп тренировал «Ливерпуль» с 2015 по 2024 год. До этого немец работал в дортмундской «Боруссии» с 2008 по 2015 год.