Marca назвала обладателей «Золотого мяча», приза имени Яшина и награды Golden Boy

Испанская газета Marca поделилась инсайдом по поводу имен обладателей «Золотого мяча» 2022 года, а также рассказала кто выиграет приз в номинациях «Лучший вратарь года» и «Лучший молодой футболист».

По сообщениям источника, «Золотой мяч» получит нападающий «Реала» Карим Бензема. Обладателем трофея имени известного вратаря «Динамо» Льва Яшина станет напарник Бензема Тибо Куртуа. Лучшим молодым футболистом года станет полузащитник «Барселоны» Гави.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в 21:30 (мск).