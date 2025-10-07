Marca: Мбаппе восстанавливается после растяжения связок лодыжки

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе проходит курс восстановления после растяжения связок правой лодыжки в матче с «Вильярреалом» (3:1), сообщает Marca.

По данным источника, 26-летний футболист проходит курс под совместным наблюдением медицинского персонала национальной команды и врачей мадридского клуба.

Мбаппе пропустил первую общую тренировку сборной Франции, ему назначили физиотерапию и легкую работу в тренажерном зале.

Сборная Франции, капитаном которой является Мбаппе, 10 октября сыграет с командой Азербайджана в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.