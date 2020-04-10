Marca: футболист разработал прототип респиратора для больных коронавирусом

Футболист «Ибицы», выступающей в испанской сегунде B, Алекс Квинтанилья принял участие в проектировании и разработке прототипа специального прибора для длительного искуственного дыхания, рассчитанного на помощь больным коронавирусом, сообщает Marca.

Издание сообщает, что 29-летнему футболисту-любителю, который по специальности является инженером-технологом, помогали еще пять человек из разных городов Испании и Франции, они общались в режиме видеоконференции. Работа над прибором велась 19 дней по 12 часов в сутки.

Разработанный респиратор стоит дешевле аналогов в 10 раз (2 тысячи евро вместо 20 тысяч). На прошлой неделе аппарат прошел самые сложные испытания, его уже можно использовать в случае крайней необходимости. Сообщается, что аппарат может оказаться в больницах уже через несколько дней.

Как утверждает сам Квинтанилья, аппарат не вентилирует легкие, как обычные аппараты ИВЛ, но ему удается увеличить среднее давление, что дает лучшие результаты.

— Респиратор адаптирован под потребности людей, которые непосредственно заражены коронавирусом, — цитирует Marca Квинтанилью. — Мы будем продавать его по себестоимости. Весь процесс работы и остальное — наша забота, в стоимость вложены лишь расходы на материалы. Никто не думает о выгоде, мы просто хотим помочь людям в непростой ситуации.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.