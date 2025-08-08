Футбол
8 августа, 18:30

Marca: Флик дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов и оштрафован на 20 тысяч евро

Алина Савинова

УЕФА дисквалифицировал главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика на один матч еврокубков за нарушение общих принципов поведения и основных правил порядочного поведения по итогам ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Интера», сообщает Marca.

Игра команд прошла 6 мая и завершилась победой итальянского клуба в дополнительное время со счетом 4:3.

Также немецкий специалист оштрафован на 20 тысяч евро. Аналогичную спортивную и финансовую санкцию получил помощник Флика Маркус Зорг. Таким образом, оба специалиста пропустят первый матч «Барселоны» в Лиге чемпионов сезона-2025/26.

«Барселона» уступила «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов-2024/25 по сумме двух встреч (6-7). Команда из Милана не смогла завоевать трофей, разгромно проиграв в решающем матче «ПСЖ» (0:5).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
Ханс Флик
