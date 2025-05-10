Marca: Беллингем может пропустить начало следующего сезона из-за операции на плече
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может пропустить начало следующего сезона из-за операции на плече, сообщает Marca.
По информации источника, пока нет точной даты операции футболиста. В случае, если это произойдет до старта клубного чемпионата мира, то хавбек восстановится к первым матчам сезона-2025/26. Если операция будет сделана после турнира, то возвращение Беллингема прогнозируется на сентябрь.
Полузащитник получил травму плеча в ноябре 2023 года в игре с «Райо Вальекано».
В этом мезоне на счету 21-летнего англичанина 48 матчей во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.
Новости