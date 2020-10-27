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Marca: Бартомеу подал в отставку с поста президента «Барселоны

22:11
Жозеп Бартомеу. Фото AFP
Жозеп Бартомеу. Фото AFP
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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу покинул свой пост. Он подал в отставку, утверждает Marca.

В сентябре стало известно, что оппоненты Бартомеу на предстоящих выборах — Жорди Фарре, Виктор Фонт и Луис Фернандес — создали инициативную платформу для выдвижения президенту вотума недоверия. Программа собрала 20 тысяч подписей, и процесс был запущен. Специальная комиссия по референдуму проверила все подписи — голосование по вотуму недоверия назначили на 1-2 ноября.

57-летний Бартомеу занимал пост президента в «Барселоне» с 2014 года. Функционер подал в отставку вместе со своим советом директоров.

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