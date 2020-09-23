Marca: Бартомеу дал согласие на переход Суареса в «Атлетико»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу дал согласие на переход нападающего Луиса Суареса в «Атлетико», сообщает Marca.

По информации источника, ранее Бартомеу выступал против ухода 33-летнего уругвайца в мадридский клуб, однако после встречи с представителями футболиста изменил свое мнение.

Ранее сообщалось, что Суарес согласовал условия личного контракта с «Атлетико». В прошлом сезоне форвард провел 36 игр на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач.