Marca: "Барселона" продаст Малкома в "Зенит"

Нападающий "Барселоны" Малком продолжит карьеру в "Зените", утверждает Marca. Бразилец перешел в "Барсу" прошлым летом из "Бордо" за 41 миллион евро, однако не смог закрепиться в стартовом составе. Переход из "Атлетико" Антуана Гризманна и возможное возвращение из "ПСЖ" Неймара существенно уменьшают его шансы попасть в основу.

"Барса" не хочет расставаться с 22-летним форвардом менее чем за 40 миллионов евро. По данным источника, "Зенит" может позволить эту сумму.

Малком в сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 - в чемпионате Испании.