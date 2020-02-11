Marca: «Барселона» никогда не пыталась вернуть Иньесту

Руководство «Барселоны» никогда не рассматривало возможность возвращения в команду полузащитника Андреса Иньесты, сообщает Marca. Сейчас он выступает за японский «Виссел Кобе».

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет пригласить Иньесту на вторую часть сезона в Испании. Каталонцы заняты поисками усиления в оборону и в атаку, но не в полузащиту. У Кике Сетьена есть на выбор шесть игроков основного состава.

Испанский хавбек выступал за «Барселону» с 2002 по 2018 годы, после чего заключил трехлетний контракт с «Виссел Кобе» и завоевал с новым клубом Кубок и Суперкубок Японии.