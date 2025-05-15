Marca: Анчелотти вернется в «Реал» после работы в сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти вернется в «Реал» по окончании обязательств перед бразильской национальной командой, сообщает Marca.

По информации источника, в мадридском клубе рассчитывают, что итальянец после работы в сборной Бразилии вновь присоединится к «сливочным», но уже не в качестве тренера. Отмечается, что стороны обсудили такую возможность, однако какая именно роль будет отведена Анчелотти в «Реале» после возвращения решится позднее.

12 мая Бразильская конфедерация футбола объявила о подписании контракта с 65-летним итальянцем, который покинет мадридцев по окончании сезона. Анчелотти приступит к работе в сборной Бразилии 26 мая.

Специалист возглавляет «Реал» с 2021 года, также он тренировал команду в период с 2013 по 2015 год.