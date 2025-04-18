Marca: Анчелотти считает своим приоритетом продолжение работы в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает своим приоритетом продолжение работы в мадридском клубе.

Об этом итальянец дал понять Бразильской конференции футбола (CBF), сообщает Marca. После отказа Анчелотти, главным претендентом на пост тренера сборной Бразилии стал Жорже Жезуш, возглавляющий «Аль-Хиляль».

Ранее Sky Sports сообщал, что Анчелотти может покинуть «Реал» после финала Кубка Испании с «Барселоной», который состоится 26 апреля.